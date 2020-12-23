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ФОПам та найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень

Новость на русском → Київ, Середа 23 грудня 2020 10:05
ФОПам та найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У першу чергу виплати повинні отримати 280 тисяч осіб

Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначаються в повідомленні, 22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2 242,8 млн грн.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ВЕД затверджений Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді підрахували, що виплати карантинних 8 тисяч гривень можуть отримати понад 1 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що виплати ФОПам мають здійснити до 8 січня.

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