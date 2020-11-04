У Мінфіні розповіли, скільки Україна може втратити через рішення КСУ

Рішення Конституційного суду ставить під загрозу співробітництво України і Світового банку. В результаті Україна може втратити 2,23 мільярда доларів.

Про це у колонці заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає прес-служба Мінфіну.

Він зазначив, що за оцінкою керівної ланки Світового банку, рішенням КСУ Україна порушує свої зобов'язання за програмою про багатосекторну позику на політику розвитку (DPL).

"Це ставить під загрозу всі проекти Банку з Україною. Загалом, мова йде про 2,23 млрд доларів", - написав Марков.

За словами міністра, Україна ризикує в 2020 році втратити два транші Міжнародного валютного фонду за 700 мільйонів доларів, а також 700 млн у рамках допомоги Євросоюзу і 350 млн - від Світового банку. У 2021 році Україна може втратити ще 1,5 мільярда від МВФ, 700 млн від ЄС і 350 млн від Світового банку.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що місія МВФ не прибуде в Україну через рішення КСУ про скасування е-декларування.

Також повідомлялося, що ЄС закликав Україну негайно відновити антикорупційну структуру в країні після рішення КСУ. Боротьба з корупцією є умовою для безвізового режиму та макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд скасував відповідальність за недостовірне декларування, чим заблокував хід понад 100 кримінальних проваджень за даним фактом. Одну справу про недостовірне декларування вже закрили.