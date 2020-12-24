Регулятор підвищив тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), переглянула тарифи на виробництво теплової енергії для 23 ТЕЦ. Рішення було ухвалено на засіданні 24 грудня.

Матеріали до засідання розміщені на сайті НКРЕКП.

Тарифи для виробництва тепла для населення підвищуються для всіх 23 компаній. Найменше підвищення отримала АТ "Дніпровська ТЕЦ" на - 5,5%, найбільше - для ТОВ "Євро-реконструкція" - на 49,7%.

Найнижчий тариф для виробництва тепла для населення встановлений для ТОВ "ДВ "Нафтогазовидобувна Компанія" - 653,99 грн/Гкал, найвищий - для КП "Міськтепловодоенергія" КГУ - 1632,51 грн/Гкал.

Як зазначається в обґрунтуванні НКРЕКП, основними суттєвими чинниками, що мають істотний вплив на зміну тарифів на виробництво теплової енергії у 2021 році є суттєве зниження обсягів виробництва теплової енергії та зміна відпуску електричної енергії ТЕЦ та когенераційними установками, зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників за видом економічної діяльності "Промисловість", що у свою чергу призводить до необхідності підвищення фонду оплати праці у розрахунках тарифів на виробництво теплової енергії для ліцензіатів, зростання цін на паливно-енергетичні ресурси, зростання витрат на послуги розподілу природного газу, зростання інших операційних витрат.

Нагадаємо, заданими опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, лише 12% українців вважають можливим зменшення тарифів 2021 році.

Відзначимо, витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" за третій квартал 2020 року складають 11,9%.