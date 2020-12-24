Регулятор повысил тарифы на производство тепла для населения на 2021 год

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для 23 ТЭЦ. Решение было принято на заседании 24 декабря.

Материалы к заседанию размещены на сайте НКРЭКУ.

Тарифы для производства тепла для населения повышаются для всех 23 компаний. Наименьшее повышение получила АО "Днепровская ТЭЦ" на - 5,5%, наибольшее - ООО "Евро-реконструкция" - на 49,7%.

Самый низкий тариф для производства тепла для населения установлен для ООО "ДВ "Нефтегазодобывающая компания" - 653,99 грн/Гкал, самый высокий - для КП "Городтепловодоэнергия" КГУ - 1632,51 грн/Гкал.

Как отмечается в обосновании НКРЭКУ, основными факторами для изменения тарифов является существенное снижение объемов производства тепловой энергии и изменение отпуска электроэнергии ТЭЦ и когенерационными установками, рост среднемесячной заработной платы по виду экономической деятельности "Промышленность", что в свою очередь приводит к необходимости повышения фонда оплаты труда в расчетах тарифов на производство тепловой энергии для лицензиатов, рост цен на топливно-энергетические ресурсы, рост затрат на услуги распределения природного газа, рост прочих операционных расходов.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, лишь 12% украинцев считают возможным уменьшение тарифов 2021 году.

Отметим, расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" за третий квартал 2020 года составляют 11,9%.