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Рада знизила ставку ПДВ для аграріїв з 20% до 14%

Автор: РБК-Україна

Парламент знизив ставку податку на додану вартість для аграріїв з 20% до 14%. Нардепи схвалили в другому читанні законопроект №3656.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

За документ проголосували 255 парламентаріїв.

Автори законопроекту запевняють, що таке зниження ставки не призведе до масштабних спотворень в структурі надходжень/втрат ПДВ ні для однієї із зацікавлених сторін (держава / підприємство).

Переробні підприємства зможуть заощадити 6% витрат при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов'язань виробника, а стимули для оптимізації податкових зобов'язань - "скручування" - зникнуть.

Раніше глава комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський під час представлення проекту в сесійній залі підкреслював, що в першу чергу таке зниження зменшить податкове навантаження на виробників сільгосппродукції, а це дозволить зменшити вартість сировини на суму зниження ПДВ вже для переробників такої продукції.

Законом запроваджено знижену ставку ПДВ для такої сільськогосподарської продукції:

  • велика рогата худоба, жива;
  • свині, живі;
  • пшениця;
  • жито;
  • ячмiнь;
  • овес;
  • кукурудза;
  • соєвi боби;
  • насiння льону;
  • насiння свирiпи та ріпаку, насiння соняшнику;
  • насiння та плоди iнших олiйних культур;
  • цукрові буряки.

Нагадаємо, у вересні Рада схвалила цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в липні стало відомо, що в парламенті ініціювали введення нового податку для пересічних власників землі: малих фермерів хотіли зобов'язати щороку платити 6 тисяч гривень за кожен гектар землі, незалежно від доходу.

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