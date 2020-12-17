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Рада снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14%

Автор: РБК-Украина

Парламент снизил ставку налога на добавленную стоимость для аграриев с 20% до 14%. Нардепы одобрили во втором чтении законопроект №3656.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.

За документ проголосовали 255 парламентариев.

Авторы законопроекта уверяют, что такое снижение ставки не приведет к масштабным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС ни для одной из заинтересованных сторон (государство/предприятие).

Перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя, а стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки" - исчезнут.

Ранее глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский в ходе представления проекта в сессионном зале подчеркивал, что в первую очередь такое снижение уменьшит налоговую нагрузку на производителей сельхозпродукции, а это позволит уменьшить стоимость сырья на сумму снижения НДС уже для переработчиков такой продукции.

Напомним, в сентябре Рада одобрила этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в июле стало известно, что в парламенте инициировали введение нового налога для рядовых владельцев земли: малых фермеров хотели обязать ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода.

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