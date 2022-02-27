Як працюють банки при вторгненні РФ і хто допоможе Україні грошима

Де беремо гроші

Україна розраховує на фінансову підтримку десятка країн для стабільної роботи її економіки і банківської системи. Одними з перших руку допомоги простягнув центральний банк Польщі, виділивши на умовах валютного свопу Нацбанку України майже 1 млрд доларів на підтримку резервів.

США також заявили про плани надати Україні фінансову підтримку, частина якої буде витрачена на потреби оборони. Про готовність виділити фінансування говорили також влада Франції, Німеччини та інших країн ЄС. Крім того, Нацбанк і Мінфін просять МВФ надати Україні екстрене фінансування для підтримки в умовах воєнного стану.

Кабінет міністрів також готується до випуску військових облігацій на суму 400 млрд гривень, що дозволить залучити додатковий ресурс як на потреби ЗСУ, так і для виконання соціальних зобов'язань перед громадянами. Випуск паперів відбуватиметься поетапно, як це вже було в 2014 році в ході військової агресії РФ на Донбасі і в Криму.

Банки не панікують, грошей вистачає

У банківській системі також достатньо коштів для забезпечення потреб клієнтів. Незважаючи на введення ліміту на зняття готівки (100 тисяч гривень), не спостерігається паніки і ажіотажу. Тим більше що НБУ ще в п'ятницю надав банкам рефінансування на 51,5 млрд гривень. При необхідності регулятор продовжить підтримку фінансових установ.

Багато банків також пішли назустріч клієнтам у непростий для всієї країни час. Ще у четвер деякі фінустанови були змушений призупинити використання кредитного ліміту за картками, очевидно, побоюючись масового зняття коштів. Але незабаром кредитні лінії знову стали доступні для використання.

"Підвищення кредитного ліміту буде недоступне, але клієнти можуть без обмежень користуватися коштами у межах наявного ліміту", - заявили в суботу в ПриватБанку.

У цьому банку також вирішили поки скасувати комісію при переведенні в готівку кредитних коштів, а також при поповненні карт для виплат. До того ж у банку ввели кредитні канікули з обслуговування зобов'язань як для фізичних, так і для юросіб як мінімум до 1 червня.

В "Ощадбанку" в свою чергу кажуть, що банкомати, де дозволяє ситуація, підкріплюються готівкою. Безготівкові розрахунки картами проводяться без обмежень з боку банку. Про це ж говорять і в інших банках. Хоча відомі випадки масової відмови бізнесу приймати карти, деякі магазини і АЗС наполягають на розрахунку готівкою.

"Кожен день інкасатори Ощадбанку у дуже несприятливих умовах, в умовах воєнного стану завантажують готівкою банкомати. Тому кожну відмову в безготівковій оплаті вважаємо вкрай не патріотичним рішенням", – зазначила прес-служба банку.

Що ж стосується валютного ринку, його робота зупинена рішенням НБУ на невизначений термін. Разом з тим, клієнти банків можуть продавати іноземну валюту, що знаходиться на їх рахунках. Офіційний курс поки зафіксований на позначці 29,25 гривень/долар.