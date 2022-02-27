Как работают банки при вторжении РФ и кто поможет Украине деньгами

Где берем деньги

Украина рассчитывает на финансовую поддержку десятка стран для стабильной работы ее экономики и банковской системы. Одними из первых руку помощи протянул центральный банк Польши, выделив на условиях валютного свопа Нацбанку Украины почти 1 млрд долларов на поддержку резервов.

США также заявили о планах предоставить Украине финансовую поддержку, часть которой будет израсходована на нужды обороны. О готовности выделить финансирование говорили также власти Франции, Германии и других стран ЕС. Кроме того, Нацбанк и Минфин просят МВФ представить Украине экстренное финансирование для поддержки в условиях военного положения.

Кабинет министров также готовится к выпуску военных облигаций на сумму 400 млрд гривен, что позволит привлечь дополнительный ресурс как на нужды ВСУ, так и для выполнения социальных обязательств перед гражданами. Выпуск бумаг будет происходить поэтапно, как это уже было в 2014 году в ходе военной агрессии РФ на Донбассе и в Крыму.

Банки не паникуют, денег хватает

В банковской системе также достаточно средств для обеспечения потребностей клиентов. Несмотря на введение лимита на снятие наличных (100 тысяч гривен), не наблюдается паники и ажиотажа. Тем более что НБУ еще в пятницу предоставил банкам рефинансирование на 51,5 млрд гривен. При необходимости регулятор продолжит поддержку финансовых учреждений.

Многие банки также пошли навстречу клиентам в непростое для всей страны время. Еще в четверг некоторые финучреждения были вынужден приостановить использование кредитного лимита по картам, очевидно, опасаясь массового снятия средств. Но вскоре кредитные линии снова стали доступны для использования.

"Повышение кредитного лимита будет недоступно, но клиенты могут без ограничений пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита", - заявили в субботу в ПриватБанке.

В этом банке также решили пока отменить комиссию при обналичивании кредитных средств, а также при пополнении карт для выплат. Вдобавок в банке ввели кредитные каникулы по обслуживанию обязательств как для физических, так и для юрлиц как минимум до 1 июня.

В "Ощадбанке" в свою очередь говорят, что банкоматы, где позволяет ситуация, подкрепляются наличными. Безналичные расчеты картами производятся без ограничений со стороны банка. Об этом же говорят и в других банках. Хотя известны случаи массового отказа бизнеса принимать карты, некоторые магазины и АЗС настаивают на расчете наличными деньгами.

"Каждый день инкассаторы Ощадбанка в очень неблагоприятных условиях, в условиях военного положения загружают наличными банкоматы. Поэтому каждый отказ в безналичной оплате считаем крайне не патриотическим решением", - отметила пресс-служба банка.

Что же касается валютного рынка, его работа остановлена решением НБУ на неопределенный срок. Вместе с тем, клиенты банков могут продавать иностранную валюту, находящуюся на их счетах. Официальный курс пока зафиксирован на отметке 29,25 гривен/доллар.