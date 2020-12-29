Підвищення тарифів на "комуналку": в Кабміні заспокоїли одержувачів субсидій

У Міністерстві соціальної політики заявили, що отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів. Там нагадали, як нараховуватиметься пільга.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Зазначається, що при чинній системі надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують пільгу, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром самої субсидії.

Також, домогосподарства, які раніше не користувались субсидіями, але при зростанні витрат не можуть оплачувати ЖКП, можуть звернутися за її оформленням, у тому числі дистанційно через вебсайт або заповнивши заяву і декларацію і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення.

"Крім цього, майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, обласні газзбути оголосили нову ціну на газ для населення у січні - вона в середньому буде на гривню за кубометр вище, ніж у грудні.

Раніше РБК-Україна писало, що субсидії на оплату житлово-комунальних послуг видаватимуть за новими правилами. Управління соцзахисту припинять особистий прийом громадян з 1 січня 2021 року.

Крім того, Міністерство фінансів підготувало Методику перевірки житлових субсидій. Методика визначає загальні принципи перевірки достовірності інформації, визначеної законодавством для призначення, нарахування та/або виплати житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.