Повышение тарифов на "коммуналку": в Кабмине успокоили получателей субсидий

В Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов. Там напомнили, как будет начисляться льгота.

Об этом говорится в на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что при действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, которые получают льготу, не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером самой субсидии.

Также, домохозяйства, которые раньше не пользовались субсидиями, но которые при росте расходов не могут оплачивать ЖКУ могут обратиться за ее оформлением, в том числе дистанционно через вебсайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

"Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника", - добавили в министерстве.

Напомним, областные газсбыты объявили новую цену на газ для населения в январе - она в среднем будет на гривну за кубометр выше, чем в декабре.

Ранее РБК-Украина писало, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выдавать по новым правилам. Управление соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.

Кроме того, Министерство финансов подготовило Методику проверки жилищных субсидий. Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или выплаты жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.