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Повторний карантин в Україні: прогноз Світового банку

Автор: Олександр Білоус

У відповідь на другу хвилю коронавірусу Україна введе карантинні заходи

Світовий банк очікує повторного введення певних заходів стримування у відповідь на "другу хвилю" коронавірусу в Україні. Це пов'язано з тим, що кількість щодня зареєстрованих випадків інфікування все ще збільшується.

Про це йдеться в прогнозі Світового банку.

Як наголошується в документі, економіка України сильно постраждала від спалаху COVID-19 в 2020 році. У цілому ВВП знизився на 11,4% р/р у другому кварталі, в результаті чого ВВП за півріччя 2020 року впав на 6,5% р/р.

"Проте, негативний вплив виявився менш серйозним, ніж очікувалося спочатку, оскільки повномасштабна ізоляція тривала тільки з середини березня до початку травня і була замінена на адаптивний карантин, який включив багато послуг і дозволив повернутися до нормального функціонування", - йдеться в огляді.

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Крім того, Світовий банк очікує уповільнення темпів реформ в Україні.

"Базове припущення передбачає повторне введення деяких заходів стримування у відповідь на "другу хвилю" (враховуючи, що кількість щодня зареєстрованих випадків інфікування все ще збільшується) і більш повільні темпи реформ", - наголошується в документі.

Нагадаємо, в жовтні Світовий банк прогнозував падіння економіки України у 2020 році на 5,5%. Це на 2,0 в.п. нижче, ніж прогноз скорочення валового внутрішнього продукту, який банк давав у квітні (3,5%).

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина українців проти жорсткого карантину при другій хвилі епідемії.

Прогноз погоди
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