Постачальники газу встановили ціни на березень. Скільки будемо платити

Майже усі газопостачальні компанії України оприлюднили на своїх сайтах ціни на газ для населення в березні 2021 року. Більшість продають газ за 6,99 гривень за кубометр, однак деякі встановили більш низький тариф.

Про це свідчать дані на сайтах постачальників .

Зокрема, вісім компаній встановили ціни від 6,70 гривень до 6,97 гривень за кубометр. Серед них газопостачальна компанія "Нафтогаз", яка продає газ по 6,86 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Ціна державній компанії не змінилася в порівнянні з січнем і лютим.

Інші постачальники (в тому числі регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) пропонують ціну 6,99 гривень за кубометр.