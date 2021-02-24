Постачальники газу встановили ціни на березень. Скільки будемо платити
Майже усі газопостачальні компанії України оприлюднили на своїх сайтах ціни на газ для населення в березні 2021 року. Більшість продають газ за 6,99 гривень за кубометр, однак деякі встановили більш низький тариф.
Про це свідчать дані на сайтах постачальників.
Зокрема, вісім компаній встановили ціни від 6,70 гривень до 6,97 гривень за кубометр. Серед них газопостачальна компанія "Нафтогаз", яка продає газ по 6,86 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Ціна державній компанії не змінилася в порівнянні з січнем і лютим.
Інші постачальники (в тому числі регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) пропонують ціну 6,99 гривень за кубометр.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.
Крім того, більшість постачальників знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр. "Нафтогаз" знизив ціну на газ у січні також до 6,86 гривень за кубометр.