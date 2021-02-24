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Поставщики газа установили цены на март. Сколько будем платить

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 15:20
Поставщики газа установили цены на март. Сколько будем платить
Автор: Александр Белоус

Почти все газоснабжающие компании Украины обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в марте 2021 года. Большинство продают газ по 6,99 гривен за кубометр, однако некоторые установили более низкий тариф.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах поставщиков.

В частности, восемь компаний установили цены от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр. Среди них газопоставляющая компания "Нафтогаз", которая продает газ по 6,86 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Цена государственной компании не изменилась по сравнению с январем и февралем.

Остальные поставщики (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предлагают цену 6,99 гривен за кубометр.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр. "Нафтогаз" снизил цену на газ в январе также до 6,86 гривен за кубометр.

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