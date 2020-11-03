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Перший в Україні банк розпочав випуск карт UnionPay

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 13:59
Перший в Україні банк розпочав випуск карт UnionPay Фото: "ПриватБанк" почав випуск платіжних карт UnionPay (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державний "ПриватБанк" першим в Україні відкриває випуск платіжних карток міжнародної системи UnionPay International. Такі карти приймаються в Україні, Китаї та ще понад 170 країн світу.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Клієнти банку можуть оформити безконтактні кредитні картки "Універсальна" рівня Classic і Gold. Ці картки будуть корисними тим, хто часто подорожує до Китаю, країн Південно-східної Азії або веде бізнес з китайськими партнерами.

З грудня 2019 году користувачі платіжних карток UnionPay отримали можливість розплачуватися в готелях, ресторанах і торгових точках Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та інших міст. Також за допомогою карт UnionPay можна знімати готівку в банкоматах "ПриватБанку" по всій країні.

Зазначимо, на сьогодні на частку UnionPay припадає найбільший у світі обсяг витрат по карткам.

Перший в Україні банк розпочав випуск карт UnionPay

Фото: нові карти ПриватБанку

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карти української платіжної системи ПРОСТІР прийматимуть за кордоном. Для цього готують випуск карток, які також будуть підтримувати систему UnionPay.

Ще в листопаді 2018 року НБУ погодив умови і порядок діяльності UnionPay International в Україні. Минулого року власники карт UnionPay отримали можливість розплачуватися в термінальній мережі "ПриватБанку".

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