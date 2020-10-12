Українські карти ПРОСТІР прийматимуть за кордоном, - НБУ

Банківські картки української національної платіжної системи ПРОСТІР прийматимуть за кордоном. Цьому сприятиме співпраця з китайською UnionPay International.

Про це в інтерв'ю finclub розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

За його словами, до кінця року в Україні з'являться перші кобейджингові карти ПРОСТІР і Union Pay.

"Ця карта буде працювати як в Україні, так і за кордоном", - зазначив Шабан.

Він також сподівається, що це дозволить карткам української платіжної системи конкурувати з картами Visa і Mastercard.

Зазначимо, кобейджингові (спільні) карти можуть працювати в інфраструктурах відразу двох платіжних систем.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року НБУ погодив умови і порядок діяльності в Україні платіжної системи UnionPay International. А минулого року власники карток UnionPay отримали можливість розплачуватися ними в термінальній мережі "ПриватБанку".

Раніше також повідомлялося, що до України можуть зайти платіжні системи PayPal, Vapulus і Stripe. Зокрема, в PayPal підтвердили, що така можливість розглядається.