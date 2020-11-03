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Первый банк в Украине начал выпуск карт UnionPay

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 13:59
Первый банк в Украине начал выпуск карт UnionPay Фото: "ПриватБанк" начал выпуск платежных карт UnionPay (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственный "ПриватБанк" первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной системы UnionPay International. Такие карты принимаются в Украине, Китае и еще более 170 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Клиенты банка уже могут оформить бесконтактные кредитные карты с "Универсальная" уровня Classic и Gold. Эти карты будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами.

С декабря 2019 года пользователи платежных карт UnionPay получили возможность расплачиваться в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах "ПриватБанка" по всей стране.

Отметим, на сегодня на долю UnionPay приходится самый большой в мире объем расходов по картам.

Первый банк в Украине начал выпуск карт UnionPay

Фото: новые карты ПриватБанка

Напомним, ранее сообщалось, что карты украинской платежной системы ПРОСТІР будут принимать за границей. Для этого готовят выпуск карт, которые также будут поддерживать систему UnionPay.

Еще в ноябре 2018 года НБУ согласовал условия и порядок деятельности UnionPay International в Украине. В прошлом году владельцы карт UnionPay получили возможность расплачиваться в терминальной сети "ПриватБанка".

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