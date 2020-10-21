Першого заступник голови НБУ Рожкову позбавили більшості повноважень

Правління Національного банку України (НБУ) 20 жовтня змінило підпорядкування структурних підрозділів між членами правління. Більшість повноважень першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової перейшли до голови НБУ Кирила Шевченка.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Відтепер Рожкова здійснюватиме керівництво підрозділів за вертикаллю "Регулювання фінансового сектору", що здійснюватиме методологічне супроводження діяльності учасників банківського та небанківського фінансових ринків.

Водночас функції нагляду за діяльністю учасників цих ринків виконуватимуть підрозділи, що входять до вертикалі "Пруденційний нагляд і загальні питання". Раніше це відносилось до компетенції Рожкової.

Голова НБУ Кирило Шевченко здійснюватиме загальне керівництво та контролюватиме діяльність підрозділів, віднесених до вертикалі "Пруденційний нагляд і загальні питання". Вертикаль "Пруденційний нагляд" приєднана до вертикалі "Загальний блок". У результаті створена вертикаль "Пруденційний нагляд і загальні питання". До неї додатково віднесені департаменти банківського нагляду, виїзних перевірок, ліцензування, фінансового моніторингу, аналітики та наглядових технологій, нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

Крім того, департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ від вертикалі "Монетарна стабільність" переходить до новоствореної вертикалі "Регулювання фінансового сектору".

Керівництво та контроль за вертикаллю "Монетарна стабільність", як і раніше, здійснюватиме Дмитро Сологуб, заступник голови НБУ.

Департамент стратегії та розвитку віднесений до вертикалі "Платіжні системи та грошовий обіг". Як і раніше, керівництво та контроль за цією вертикаллю здійснюватиме Олексій Шабан, заступник голови НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада Національного банку України 2 жовтня ухвалила рішення оголосити догану і висловити недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

Розділ НБУ Кирило Шевченко заявив, що причиною доган та висловлення недовіри Радою НБУ Рожковой і Сологубу стала їхня публічна позиція.

Сполучені Штати висловили стурбованість рішенням Ради НБУ оголосити догану і висловити недовіру Рожкової і Сологубу.

У вертикалях підпорядкування "Ринкові операції" та "Фінансово-адміністративний та операційний блок" розподіл окремих структурних підрозділів не змінився. Керівництво та контроль за діяльність підрозділів цих вертикалей, як і раніше, здійснюватимуть заступники голови НБУ Юрій Гелетій та Ярослав Матузка відповідно.