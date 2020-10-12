Падіння ВВП України сповільнилося до 5,8%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 8 місяців 2020 року сповільнилося до 5,8%. Деякі галузі навіть показали зростання.

Про це йдеться в Огляді економічної активності з січня по серпень 2020 року на сайті Мінекономіки.

Повідомляється, що в серпні на тлі продовження адаптивного карантину майже всі види економічної діяльності уповільнили темпи падіння, а роздрібний сегмент і будівництво продемонстрували зростання.

Зокрема, виробництво споживчих товарів, будівництво доріг, сфера транспорту, торгівля і сільське господарство (завдяки активній фазі збиральної кампанії в усіх регіонах) поліпшили свою динаміку, а індекс очікувань ділової активності порівняно з попереднім місяцем покращився.

Таким чином, скоротилося уповільнення зведеного індексу виробництва товарів та послуг до 6,5% (7,3% ща 8 місяців 2020). Відповідно зменшення обсягів ВВП Мінекономіки орієнтовно оцінює на рівні 5,8%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк прогнозує падіння економіки України в 2020 році на 5,5%. Це на 2 процентних пункти нижче прогнозу, який банк давав у квітні.

До цього Держстат підтвердив, що під час дії найжорсткіших заходів Україна втратила понад 10% ВВП.