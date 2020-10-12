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Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8%

Новина українською → Киев, Понедельник 12 октября 2020 18:08
Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8% Фото: экономика Украины замедлила падение (Виталий Носач, РБК-Украина):
Автор: РБК-Украина

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 8 месяцев 2020 года замедлилось до 5,8%. Некоторые отрасли даже показали рост.

Об этом говорится в Обзоре экономической активности с января по август 2020 года на сайте Минэкономики.

Сообщается, что в августе на фоне продления адаптивного карантина почти все виды экономической деятельности замедлили темпы падения, а розничный сегмент и строительство продемонстрировали рост.

В частности, производство потребительских товаров, строительство дорог, сфера транспорта, торговля и сельское хозяйство (благодаря активной фазе уборочной кампании во всех регионах) улучшили свою динамику, а индекс ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем улучшился.

Таким образом, сократилось замедление сводного индекса производства товаров и услуг до 6,5% (7,3% ща 8 месяцев 2020). Соответственно уменьшение объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 5,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5%. Это на 2 процентных пункта ниже прогноза, который банк давал в апреле.

До этого Госстат подтвердил, что во время действия самых жестких мер Украина потеряла более 10% ВВП.

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