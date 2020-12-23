Падіння промвиробництва сповільнилося завдяки низькій базі порівняння минулого року

Обсяги промислового виробництва в листопаді 2020 року у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 0,3%. Це значно менше, ніж протягом усього року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Показник пов'язаний з тим, що листопад 2019 року став першим місяцем обвального падіння промпрозводства, коли обсяги впали на 7,5%. Ефект низької бази порівняння дає відносно невисокі цифри падіння в 2020 році.

За даними статистичного відомства, за січень-листопад 2020 порівняно з січнем-листопадом минулого року промвиробництво скоротилося на 6,2%.

До добувної промисловості і розроблення кар'єрів падіння склало 3,8%, у переробній промисловості - падіння на 7,8%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 3,1%.

Нагадаємо, різке падіння промвиробництва в Україні почалося восени 2019 року. У січні 2020 року обсяги промислового виробництва скоротилися на 5,1%, а в лютому падіння сповільнилося до 1,5%, однак у березні прискорилося до 7,7%. У квітні падіння становило 16,2%, в травні 12,2%, в червні - на 5,6%, у липні - 4,2%, у серпні - 5,3%, у вересні - 4,4% в жовтні - 5,0%.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані з обсягів промислового виробництва за 2015-2019 роки. Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016 = 100%). За даними статистичного відомства, у 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.