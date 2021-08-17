Оприлюднена постанова Кабміну про тарифи на електроенергію: скільки будемо платити

Кабінету міністрів України оприлюднив постанову про порядок покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Тарифи для населення знизяться з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову № 859 , розміщену на Урядовому порталі.

Згідно з документом, тариф для споживання до 250 кВт·год на місяць знизиться на 14% до 1,44 грн за 1 кВт·год з 1 жовтня.

Ціни залишаться на рівні 1,68 гривень за 1 кВт·год, якщо обсяг споживання понад 250 кВт·год на місяць. У цьому випадку тариф 1,68 гривень діятиме для всього споживання електроенергії, а не тільки для обсягу, що перевищує 250 кВт·год на місяць.

Постанова передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів будуть діяти по 30 квітня 2022 року включно.

Документом доручається "Укргідроенерго" до 27 вересня 2021 року забезпечити авансування державному підприємству "Гарантований покупець" послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів у сумі 1 млрд грн.

"Енергоатом" повинен здійснити продаж електричної енергії державному підприємству "Гарантований покупець" на жовтень та листопад 2021 року за двосторонніми договорами на електронних аукціонах за ціною 150 грн/МВт·год, у обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими споживачами у серпні та вересні 2021 року.

Після цього "Укргідроенерго" повинно здійснити продаж електричної енергії державному підприємству "Гарантований покупець" на жовтень та листопад 2021 року за ціною 10 грн/МВт*год у обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані.