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Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить

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Украина, Вторник 17 августа 2021 12:03
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить Фото: тариф на электроэнергию для населения будет снижен с 1 октября до 1,44 грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о порядке возложения специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Тарифы для населения снизятся с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление № 859, размещенное на Правительственном портале.

Согласно документу, тариф для населения при потреблении до 250 кВт·ч в месяц снизится на 14% до 1,44 грн за 1 кВт·ч.

Цены останутся на уровне 1,68 гривен за 1 кВт·ч, если объем потребления свыше 250 кВт·ч в месяц. В этом случае тариф 1,68 гривен будет действовать для всего потребления электроэнергии, а не только для объема, который превышает 250 кВт·ч в месяц.

Постановление предусматривает, что фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут действовать по 30 апреля 2022 года включительно.

Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить

Документом поручается "Укргидроэнерго" до 27 сентября 2021 года обеспечить авансирование государственному предприятию "Гарантированный покупатель" услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей в сумме 1 млрд грн.

"Энергоатом" должен продать электрическую энергию государственному предприятию "Гарантированный покупатель" на октябрь и ноябрь 2021 года по двусторонним договорам на электронных аукционах по цене 150 грн/МВт·ч, в объемах, соответствующих корректировке на фактические данные о почасовых объемах потребления электрической энергии бытовыми потребителями в августе и сентябре 2021 года.

После этого "Укргидроэнерго" должно продать электрическую энергию государственному предприятию "Гарантированный покупатель" на октябрь и ноябрь 2021 года по цене 10 грн/МВт*ч в объемах, соответствующих корректировке на фактические данные.

Напомним, правительство подняло среднюю цену на электроэнергию для населения на 36,6% С 1 января 2021 года. После этого цены были заморожены.

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Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить
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