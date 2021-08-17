Обнародовано постановление Кабмина о тарифах на электроэнергию: сколько будем платить

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о порядке возложения специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Тарифы для населения снизятся с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление № 859 , размещенное на Правительственном портале.

Согласно документу, тариф для населения при потреблении до 250 кВт·ч в месяц снизится на 14% до 1,44 грн за 1 кВт·ч.

Цены останутся на уровне 1,68 гривен за 1 кВт·ч, если объем потребления свыше 250 кВт·ч в месяц. В этом случае тариф 1,68 гривен будет действовать для всего потребления электроэнергии, а не только для объема, который превышает 250 кВт·ч в месяц.

Постановление предусматривает, что фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей будут действовать по 30 апреля 2022 года включительно.

Документом поручается "Укргидроэнерго" до 27 сентября 2021 года обеспечить авансирование государственному предприятию "Гарантированный покупатель" услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей в сумме 1 млрд грн.

"Энергоатом" должен продать электрическую энергию государственному предприятию "Гарантированный покупатель" на октябрь и ноябрь 2021 года по двусторонним договорам на электронных аукционах по цене 150 грн/МВт·ч, в объемах, соответствующих корректировке на фактические данные о почасовых объемах потребления электрической энергии бытовыми потребителями в августе и сентябре 2021 года.

После этого "Укргидроэнерго" должно продать электрическую энергию государственному предприятию "Гарантированный покупатель" на октябрь и ноябрь 2021 года по цене 10 грн/МВт*ч в объемах, соответствующих корректировке на фактические данные.