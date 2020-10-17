Новий максимум: аналітик дав прогноз курсу долара на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

"Часткове відновлення гривні, яке спостерігалося на позаминулому тижні, минулого знову змінилося її зниженням. Ця тенденція в короткостроковій перспективі, ймовірно, продовжиться, і долар має всі шанси оновити локальні максимуми, встановлені на початку жовтня", - додав він.

Нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,4%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,28 до 28,34 грн (+0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,24/28,25 до 28,36/28,38 (+0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,13/28,35 до 28,26/28,45 (+0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7%.

Нагадаємо, НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму. Протягом тижня 12 - 16 жовтня 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 1,0 млн доларів. Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши її у порівнянні з попередньою тижнем.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2020 році 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар).

Як повідомляло РБК-Україна, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.