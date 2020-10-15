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МВФ поліпшив прогноз щодо курсу гривні до долара

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 13:28
МВФ поліпшив прогноз щодо курсу гривні до долара Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фонд не очікує, що курс підніметься до 30 гривень у найближчі роки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Прогноз поліпшений у порівнянні з даними за червень.

Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

  • 2020 рік - 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар)
  • 2021 рік - 28,12 грн/долар (попередній прогноз - 28,9 грн/долар)
  • 2022 рік - 27,96 грн/долар (попередній прогноз - 28,6 грн/долар)
  • 2023 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)
  • 2024 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)
  • 2025 рік - 28,10 грн/долар (попередній прогноз - 28,7 грн/долар)

Крім того, МВФ поліпшив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2%. У червні фонд очікував падіння ВВП України на 8,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозував курс гривні до долара в 2020 році на рівні 30 грн/долар.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз що світової економіки і тепер очікує падіння на 4,4% у 2020 році та відновлювального зростання на 5,2% у 2021 році. У червні МВФ очікував падіння світового ВВП на 4,9% у 2020 році та зростання на 5,4% у 2021 році.

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