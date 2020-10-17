Новий максимум: аналітик дав прогноз курсу долара на тиждень
Короткострокове зниження курсу долара закінчилося
Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
"Часткове відновлення гривні, яке спостерігалося на позаминулому тижні, минулого знову змінилося її зниженням. Ця тенденція в короткостроковій перспективі, ймовірно, продовжиться, і долар має всі шанси оновити локальні максимуми, встановлені на початку жовтня", - додав він.
Нагадав аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні незначно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,4%.
Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,28 до 28,34 грн (+0,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 28,24/28,25 до 28,36/28,38 (+0,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 28,13/28,35 до 28,26/28,45 (+0,4%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7%.
Нагадаємо, НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку до мінімуму. Протягом тижня 12 - 16 жовтня 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 1,0 млн доларів. Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши її у порівнянні з попередньою тижнем.
Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2020 році 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар).
Як повідомляло РБК-Україна, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.