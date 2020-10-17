Новый максимум: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю

Краткосрочное снижение курса доллара закончилось

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Частичное восстановление гривны, которое наблюдалось на позапрошлой неделе, на прошлой вновь сменилось ее снижением. Эта тенденция в краткосрочной перспективе, вероятно, продолжится, и доллар имеет все шансы обновить локальные максимумы, установленные в начале октября", - добавил он.

Напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,28 до 28,34 грн (+0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,24/28,25 до 28,36/28,38 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 28,13/28,35 до 28,26/28,45 (+0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%.

Напомним, НБУ сократил продажу валюты на межбанке до минимума. В течение недели 12 - 16 октября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 1,0 млн долларов. Таким образом, НБУ продолжил продажу валюты на межбанке для поддержки курса гривны, сократив ее по сравнению с предыдущей неделей.

Отметим, Международный валютный фонд обновил прогноз курса гривны к доллару на период до 2025 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2020 году 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар).

Как сообщало РБК-Украина, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.