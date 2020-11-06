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НБУ знову різко опустив офіційний курс долара

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2020 року різко опустив офіційний курс долара на 22 копійки у порівнянні з попереднім днем - до 28,13 гривень. Американська валюта дешевшає третій день поспіль і вже наближається до психологічної позначки.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада встановлено на рівні 28,1375 гривень за 1 долар (- 0,2268 грн). При цьому курс на 6 листопада становив 28,3643 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 9 листопада

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Відзначимо, долар дешевшає третій день поспіль після того, як протягом тривалого часу торгувався на максимальних за два роки відмітках.

Фінансові аналітики зазначають, що долар падає по відношенню до світових валют через невизначеність результату виборів президента США. Станом на даний момент кандидат від Демократичної партії Джо Байден нарощує відрив від Дональда Трампа і з великою долею ймовірності може стати новим головою Білого дому.

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку 6 листопада курс долара почав торги з невеликого зростання, однак протягом дня опустився до позначки 28,15 гривень. За півгодини до закриття торгів він залишається на цьому значенні.

Курс долара до кінця 2020 року

Міністр фінансів України Сергій Марченко не бачить ризику істотної девальвації гривні до кінця 2020 року. У міністерстві курсових коливань не бояться.

"Але знову ж таки, враховуючи важко передбачуваний глобальний ефект для економіки внаслідок поширення пандемії COVID-19, прогнозувати значення високоволатильних показників досить складно", - додав міністр.

Прогноз погоди
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