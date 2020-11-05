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Курс долара падає другий день поспіль після дворічного максимуму

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 16:18
Курс долара падає другий день поспіль після дворічного максимуму Фото: курс долара різко знизився (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2020 року різко опустив офіційний курс долара на 14 копійок у порівнянні з попереднім днем - до 28,36 гривень. Долар дешевшає другий день поспіль після того, як досяг максимальних за два роки позначок.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада встановлено на рівні 28,3643 гривень за 1 долар (- 0,1431 грн). При цьому курс на 5 листопада становив 28,5074 гривень за 1 долар.

Курс долара падає другий день поспіль після дворічного максимуму

Фото: курс валют на 6 листопада

Відзначимо, долар дешевшає вже другий день поспіль. При цьому на тлі виборів президента США американська валюта дешевшає і щодо інших світових валют, оскільки падає попит на надійні активи.

В останні дні валютні ринки схильні до сильної волатильності через невизначеність навколо виборів. Провідні телеканали на сьогодні віддають перемогу Джо Байдену, однак ситуація в будь-який момент може обернутися на користь чинного президента Дональда Трампа, оскільки ще не всі голоси підраховано.

Міжбанк

На відкритті міжбанківського ринку курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився і знаходився на позначці 28,44 гривень. Однак протягом дня долар істотно просів. Менш ніж за годину до закриття міжбанку він торгується на позначці 28,23 гривень.

Курс долара у 2021 році

Сьогодні Верховна рада України прийняла за основу проект державного бюджету на 2021 рік. З документа випливає, що він розрахований на середньорічному обмінному курсі 29,1 гривні за долар.

Також вказується, що прогнозний курс на кінець 2021 року складе 28,8 гривень за долар.

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