НБУ очікує в 2021 році три транші МВФ на 2,2 млрд доларів

Україна очікує отримати 2,2 млрд доларів у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду у 2021 році. Точні терміни виділення грошей поки невідомі.

Про це сказав голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко інтерв'ю агентству Reuters.

"Ми очікуємо три транші, по 0,5 млрд СДР кожна, на загальну суму близько 2,2 млрд доларів у цьому році, а решта - у 2022 році", - сказав Шевченко.

У червні минулого року МВФ затвердив програму на 5 млрд доларів для підтримки економіки України, яка впала в рецесію. Уряд України вже отримав у 2020 році за цією програмою 2,1 млрд доларів.

Шевченко повідомив, що робота місії МВФ з першого перегляду програми триває.

"За результатами цього тижня стане ясніше, яких домовленостей ми досягаємо", - сказав Шевченко у відповідь на питання, може Київ же розраховувати на отримання грошей до кінця першого кварталу.

Він сказав, що центральний банк виконує свої зобов'язання перед МВФ. Але голова НБУ заявив, що парламенту, можливо, буде потрібно прийняти деякі закони в якості умов для виділення траншів, не уточнюючи, які саме.

Він сказав, що влада не обговорювала можливе продовження 18-місячної програми після повідомлень ЗМІ про те, що Україна попросила про це.

Голова НБУ наголосив, що продовження співпраці з МВФ сприятиме зниженню вартості запозичень уряду, який планує упродовж року розмістити на зовнішньому ринку бонди на суму близько 2,4 млрд доларів.

Центральний банк також очікує, що іноземні портфельні інвестори принесуть близько 1 млрд доларів, купивши в цьому році державні облігації на внутрішньому ринку. "На міжнародних ринках з'явився новий оптимізм... Ми сподіваємося, що цей оптимізм не омине Україну", - сказав Шевченко.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 11 січня відновила роботу з першого перегляду програми Stand-By для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.

Нагадаємо, 28 січня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що місію МВФ продовжили ще на 7-10 днів.