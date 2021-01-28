МВФ продовжила на тиждень місію в Україні, - Мінфін

Місія Міжнародного валютного фонду вирішила затриматися в Україні. Місію МВФ продовжили ще на 7-10 днів.

Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, зараз Україна та МВФ перебувають в активній стадії переговорів.

"Для нас принципово залишатися в програмі МВФ. Ми зараз в активній стадії переговорів, у нас продовжена місія на 7-10 днів. Є сподівання, що за цей час ми фіналізуємо меморандум і чітко зрозуміємо, які на себе можемо взяти зобов'язання, які зможемо виконати", - сказав він.

Марченко додав, що остання зустріч української влади з місією МВФ пройшла 25-26 січня.

"Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. Поки що інших зобов'язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з'явилися торік, я маю на увазі й рішення Конституційного суду, й рішення по тарифам на газ", - додав міністр.

Нагадаємо, місія МВФ почала свою роботу в Україні наприкінці грудня 2020 року. Через пандемію коронавірусу місія фонду працює онлайн.

Як писало РБК-Україна, 11 січня місія МВФ відновила роботу в Україні після новорічної перерви. Прем'єр Денис Шмигаль очікує, що перегляд програми відкриє можливості для отримання наступного траншу МВФ.