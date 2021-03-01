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"Нафтогаз" установив ціну на газ для побутових клієнтів на березень

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 07:24
"Нафтогаз" установив ціну на газ для побутових клієнтів на березень Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у березні 2021 року на рівні 6,86 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Ціна не змінилась порівняно з січнем і лютим.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Ціна газу для населення від державної компанії трохи нижче, ніж граничний тариф, який Кабінет міністрів встановив для усіх постачальників газу - 6,99 гривень за кубометр.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

У той же час, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

Крім того, більшість постачальників знизили ціну на газ для населення на січень 2021 року заднім числом. Компанії встановили її на рівні граничної - 6,99 гривень за кубометр. "Нафтогаз" знизив ціну на газ у січні також до 6,86 гривень за кубометр.

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