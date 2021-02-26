"Нафтогаз" знизив ціни для тепловиків і прогнозує подальше падіння

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). У лютому 2021 ціна газу складе 6 841,15 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 6,7% нижче, ніж у січні 2021 року (7 331,45 грн).

Про це повідомляється на сайті НАК.

"У березні очікується подальше падіння цін на європейських газових хабах, що визначить вектор ціноутворення і в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в прес-службі компанії, ситуація в Україні відповідає європейському тренду на скорочення попиту на енергоносії через потепління. За останній тиждень у Європі спотові ціни на газ знизилися на 6%.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" надав підприємствам теплокомуненерго відстрочку на частину платежів за природний газ до 30 вересня 2021 року. Рішення прийнято на виконання Меморандуму з місцевою владою.

Відстрочка буде надаватися на різницю між ціною, встановленою в межах спецобов'язків ПСО і ціною, яка враховувалася при формуванні тарифу для тепловика (але не нижче граничної ціни природного газу для побутових споживачів).

Відстрочка дається для платежів за газ, спожитий у січні-квітні 2021 року.

Зазначимо, з 1 січня ціна "Нафтогазу" для тепловиків за ПСО становить 8 797,74 гривень за 1 тисячу кубометрів, а гранична ціна для населення, встановлена Кабміном, - 6 990 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 лютого після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Меморандум передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.