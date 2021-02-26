"Нафтогаз" снизил цены для тепловиков и прогнозирует дальнейшее падение

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО). В феврале 2021 цена газа составит 6 841,15 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 6,7% ниже, чем в январе 2021 года (7 331,45 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

"В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, который определит вектор ценообразования и в Украине", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе компании, ситуация в Украине соответствует европейскому тренду сокращения спроса на энергоносители из-за потепления. За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" предоставил предприятиям теплокоммунэнерго отсрочку на часть платежей за природный газ до 30 сентября 2021 года. Решение принято во исполнение Меморандума с местными властями.

Отсрочка будет предоставляться на разницу между ценой, установленной в пределах спецобязанностей ПСО и ценой, которая учитывалась при формировании тарифа для тепловика (но не ниже предельной цены природного газа для бытовых потребителей).

Отсрочка дается для платежей за газ, использованный в январе-апреле 2021 года.

Отметим, с 1 января цена "Нафтогаза" для тепловиков по ПСО составляет 8 797,74 гривен за 1 тысячу кубометров, а предельная цена для населения, установленная Кабмином, - 6 990 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.