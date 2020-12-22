"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 13,5%

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО). У грудні ціна газу складе 6 103,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 13,5% вище, ніж у листопаді (5 375,37 грн).

Про це повідомляється на сайті НАК.

Як зазначили в прес-службі "Нафтогазу", середня ціна газу за ПСО у 2020 році склала 3813,1 грн за 1 тис. куб. м, що на 28% нижче, ніж середня ціна газу за ПСО у 2019 році.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних зобов'язань на ринку газу (ПСО) з 1 серпня 2020 року припинила діяти в частині постачання газу для потреб населення.

Водночас, згідно з рішенням уряду, "Нафтогаз" до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО, і уклали відповідні договори поставки природного газу.

Нагадаємо, на листопад "Нафтогаз" встановив ціну на газ для виробників тепла на рівні 5 375,37 грн за 1 тисячу кубометрів. Ціна практично не відрізнялася від вартості в жовтні (5 374,10 грн).