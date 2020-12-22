"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 13,5%

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В декабре цена газа составит 6 103,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 13,5% выше, чем в ноябре (5 375,37 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) с 1 августа 2020 года прекратило действовать в части поставки газа для нужд населения.

В то же время, согласно решению правительства, "Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие ПСО, и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Напомним, на ноябрь "Нафтогаз" установил цену на газ для производителей тепла на уровне 5 375,37 грн за 1 тысячу кубометров. Цена практически не отличалась от стоимости в октябре (5 374,10 грн).