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У МВФ є питання щодо роботи антикорупційних органів, - Марченко

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 13:58
У МВФ є питання щодо роботи антикорупційних органів, - Марченко Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Міжнародного валютного фонду (МВФ) є питання щодо роботи антикорупційних органів в Україні. На сьогодні українська сторона намагається вирішити деякі проблеми.

Про це в інтерв'ю thepage.ua розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, те, що МВФ досі не надав черговий транш і не направив місію до України, означає наявність певних питань. На даному етапі Україна залишається в програмі.

"Маяки (за програмою, - ред.) ми виконуємо. Ми виконали завдання по створенню єдиних юридичних осіб, по роботі з кредитами, які не працюють, на ринку газу, а найближчим часом - за статутом НАК. Але справа не тільки в маяках... Є питання по роботі антикорупційних органів, про обмеження заробітних плат наглядових рад. Це ті ключові питання, які зараз ставить МВФ", - зазначив Марченко.

Він також додав, що Верховна рада вже прийняла рішення, яке дозволяє Кабінету міністрів самостійно визначати розміри заробітних плат і обмежень.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів направиву до Ради законопроект, який передасть повноваження по формуванню тарифів на комуналку місцевим органам влади. Це умова МВФ.

До цього повідомлялося, що МВФ продовжує обговорення кількох ключових бюджетних показників з Міністерством фінансів і Міністерством економіки України.

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