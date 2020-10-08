Голова НБУ назвав предмет дискусій з МВФ

Питання дефіциту держбюджету-2021 залишається ключовим для МВФ

Міжнародний валютний фонд продовжує обговорення з Міністерством фінансів та Мінекономіки України кількох ключових бюджетних показників. Мова йде про рівень доходів, розмір дефіциту бюджету та його фінансування.

Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю виданню ZN.UA.

"Ми розуміємо, що в середньостроковій перспективі бажано було б звузити дефіцит бюджету до 2-3% від ВВП, але в нинішніх умовах, коли економіка потерпає від кризи, це дуже важко", - сказав він.

Також один із дискусійних на сьогоднішній день питань - це питання витрат держбюджету з Фонду боротьби з COVID-19, додав глава НБУ.

"Зрозуміло, що для НБУ та фінансової стабільності як сам державний бюджет, так і його виконання мають велике значення. Поки рано говорити про збалансованість або незбалансованості бюджету в наступному році", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України веде переговори з Міжнародним валютним фондом про зниження дефіциту держбюджету в 2021 році. У проекті державного бюджету зараз закладений дефіцит на рівні 6,0% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що