Міжбанк відкрився зниженням курсу долара після різкого зростання напередодні

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,43 гривень за долар, курс в покупці до 26,41 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,65 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,4100 - 26,4300 грн/долар, євро 30,6303 - 30,6535 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає другий день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.