ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Межбанк открылся снижением курса доллара после резкого роста накануне

Новина українською →
Украина, Вторник 26 октября 2021 10:13
Межбанк открылся снижением курса доллара после резкого роста накануне Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,43 гривен за доллар, курс в покупке до 26,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,65 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,4100 - 26,4300 грн/доллар, евро 30,6303- 30,6535 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3794 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара после резкого роста накануне

Напомним, торги по доллару 25 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,4300 - 26,4500 грн/доллар, евро 30,6825- 30,7058 грн/евро, российский рубль 0,3782 - 0,3786 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Еще пять областей Украины могут внести в "красную" зону: какие именно
Еще пять областей Украины могут внести в "красную" зону: какие именно
DAILY
Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте 
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Довыборы в Раду. Кто в регионах поборется за вакантные места в парламенте 