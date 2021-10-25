Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 26,3509 гривень за 1 долар (+0,0591 грн). При цьому курс долара на 25 жовтня становить 26,2918 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Скріншот (bank.gov.ua)