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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара після різкого зростання напередодні

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 10:08
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара після різкого зростання напередодні Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,35 гривень за долар, курс в покупці до 26,33 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,66 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3300 - 26,3500 грн/долар, євро 30,6375 - 30,6608 грн/євро, російський рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара після різкого зростання напередодні

Нагадаємо, торги по долару 21 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3450 - 26,3650 грн/долар, євро 30,6761 - 30,6994 грн/євро, російський рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль. Курс долара виріс на 15 копійок.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з березня минулого року. Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро-в діапазоні 30,0-30,6 грн.

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