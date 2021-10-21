Курс долара впав до мінімуму з березня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 26,2078 гривень за 1 долар (-0,0062 грн). При цьому курс долара на 21 жовтня становить 26,2078 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,089 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)