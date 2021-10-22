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Межбанк открылся снижением курса доллара после резкого роста накануне

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Украина, Пятница 22 октября 2021 10:08
Межбанк открылся снижением курса доллара после резкого роста накануне Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,35 гривен за доллар, курс в покупке до 26,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,66 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3300 - 26,3500 грн/доллар, евро 30,6375 - 30,6608 грн/евро, российский рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.

Межбанк открылся снижением курса доллара после резкого роста накануне

Напомним, торги по доллару 21 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3450 - 26,3650 грн/доллар, евро 30,6761- 30,6994 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль. Курс доллара вырос на 15 копеек.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с марта прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,20 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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