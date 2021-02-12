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Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП України у 2020 році

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 17:02
Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП України у 2020 році Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2020 році скоротився на 4,2%. Це трохи краще ніж офіційний прогноз уряду, який передбачав падіння на 4,8%.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП України у 2020 році

За підсумками 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) становило 4,4%.

Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП України у 2020 році

Як зазначається в огляді, загалом 2020 рік можна поділити на два етапи: Перший - значного падіння - період високої невизначеності щодо небезпеки захворювання та формування на цьому тлі панічних настроїв.

Другий - період набуття першого досвіду боротьби із захворюванням та наслідками локдаунів для економіки, що характеризувався певною пристосованістю та стабілізацією ситуації, пом’якшенням карантинних обмежень.

Нагадаємо, востаннє реальний валовий внутрішній продукт України скорочувався у 2015 році - на 9,8%. Після цього відбувалося зростання: у 2016 році - на 2,4%, у 2017 році - на 2,5%, у 2018 році - на 3,4%, у 2019 році - на 3,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) дав оцінку скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році. Згідно з даними НБУ, економіка України скоротилася у 2020 році на 4,4%.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні у 2021 році збільшиться на 4,2%.

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