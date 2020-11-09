Курс долара може впасти нижче 28 гривень: прогноз на тиждень

Тенденція до зниження курсу долара продовжиться

На поточному тижні очікується подальше зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,7%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,45 до 28,14 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,61/28,63 до 28,12/28,14 (-1,7%).

При цьому середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 28,49/28,69 до 28,12/28,39 (-1,3%/-1,1%). Спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,7% до 1,0% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки у порівнянні з продажем.

"На тижні, що розпочався, ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 2 по 6 листопада 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 70,00 млн доларів. При цьому центробанк купив 41,00 млн доларів. Таким чином, НБУ відновив купівлю валюти вперше за останні два місяці.

Відзначимо, минулого тижня курс на міжбанку знизився до 28,10 - 28,12 грн/долар. Курс падає після майже безперервного зростання з початку вересня.