Курс доллара может упасть ниже 28 гривен: прогноз на неделю

Тенденция к снижению курса доллара продолжится

На текущей неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. На межбанке доллар может опуститься до уровня 27,9 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,7%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,45 до 28,14 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,61/28,63 до 28,12/28,14 (-1,7%).

При этом средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,49/28,69 до 28,12/28,39 (-1,3%/-1,1%). Спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2 - 6 ноября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 70,00 млн долларов. При этом центробанк купил 41,00 млн долларов. Таким образом, НБУ возобновил покупку валюты впервые за последние два месяца.

Отметим, на прошлой неделе курс на межбанке снизился до 28,10 - 28,12 грн/доллар. Курс падает после практически непрерывного роста с начала сентября.