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Курс долара опуститься нижче 28 гривень: прогноз аналітика

Новость на русском → Київ, Неділя 08 листопада 2020 08:00
Курс долара опуститься нижче 28 гривень: прогноз аналітика Фото: курс долара опуститься нижче психологічної позначки (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Наступного тижня курс долара може опуститися нижче психологічної позначки в 28 гривень. Цього тижня курс знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,4%.

Про це РБК-Україна розповів старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

За його словами, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США знизився з 28,44 до 28,36 гривень (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,50/28,52 до 28,10/28,12 (-1,4%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,38/28,58 до 28,09/28,36 (-1,0%/-0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 0,7% до 0,9% за рахунок більш швидкого падіння курсу покупки у порівнянні з продажем.

Аналітик зазначив, що міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про відсутність ризику істотної девальвації гривні щодо долара до кінця року, оскільки для цього немає фундаментальних макроекономічних чинників. При цьому міністр зазначив, що, враховуючи важкопередбачуваний глобальний ефект для економіки через розповсюдження епідемії COVID-19, прогнозувати значення таких високоволатильних показників, як курс, досить складно.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 гривень", - додав Іосуб.

Нагадаємо, курс долара в державному бюджеті України на 2021 рік закладено на рівні вище 29 гривень.

Раніше аналітики розповіли РБК-Україна, що вибори в США та їх результати сильно на курс долара не вплинуть.

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