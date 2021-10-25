Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 26,3509 гривень за 1 долар (+0,0591 грн). При цьому курс долара на 25 жовтня становить 26,2918 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 25 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,27 гривень за долар, курс в покупці до 26,25 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,58 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.