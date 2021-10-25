Национальный банк Украины (НБУ) на 26 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до минимума более чем за 1,5 года.

Официальный курс гривны к доллару на 26 октября установлен на таком уровне: 26,3509 гривен за 1 доллар (+0,0591 грн). При этом курс доллара на 25 октября составляет 26,2918 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,27 гривен за доллар, курс в покупке до 26,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,58 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.