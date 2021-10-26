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Курс долара зростає третій день поспіль

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 16:00
Курс долара зростає третій день поспіль Фото: курс долара виріс на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 26,419 гривень за 1 долар (+0,0681 грн). При цьому курс долара на 25 жовтня становить 26,3509 гривень за 1 долар.

Курс долара зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Курс долара зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,43 гривень за долар, курс в покупці до 26,41 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,65 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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